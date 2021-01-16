В МЧС Крыма уверяют: ситуацию на дорогах республики контролируют. И просят быть внимательными

В МЧС Крыма сообщили: в связи с ухудшением погодных условий в Республике спасателями чрезвычайного ведомства проводится работа по мониторингу ситуации на автодорогах полуострова. Подразделения Крым находятся в постоянной готовности к реагированию на нештатные ситуации.

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым создан оперативный штаб для круглосуточного мониторинга обстановки и оказанию оперативной помощи возможным пострадавшим. Организовано взаимодействие со всеми ответственными службами и главами муниципальных образований городов и районов Республики Крым.

Оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы по Республике Крым осуществляют мониторинг участков автодорог полуострова, где наблюдается затруднение в автомобильном движении, обусловленное неблагоприятными погодными условиями.

В случае затруднения движения и образования автомобильных заторов на трассах Республики, в готовности к применению мобильные пункты обогрева МЧС России, в которых водители и пассажиры в них смогут обогреться, отдохнуть, выпить горячий чай, подзарядить мобильные телефоны.

Напомним, что 16 января 2021 года в Главное управление МЧС России по Республике Крым от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях № 7: «В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 16 января, в течении суток 17 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с».

В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, возможны подтопления территорий, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:

исключить выход и выезд в горно-лесную местность, ограничить выезд на личном автомобильном транспорте, а также выход на набережные и берегоукрепительные сооружения;

судоводителям и любителям рыбной ловли воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

во избежание переохлаждения и обморожения исключите длительное пребывание на улице, для выхода одевайте легкую, плотную одежду из натуральной ткани и шерсти либо специальную термоодежду;

не нагружайте электросети обогревательными и другими бытовыми электроприборами высокой мощности;

не обогревайте помещения с помощью газовых приборов;

при невозможности ограничить выезд на автодороги, быть предельно осторожным на автодороге: строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, избегая обгонов и резких маневров;

при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок;

обращайте внимание на огороженные участки тротуаров с образованием наледи, ни в коем случае не заходите в опасные зоны;

по возможности не подходите вплотную к стенам зданий, водостокам – есть вероятность схода накопившейся снежной массы или ледяной глыбы;

не находится вблизи береговой линии моря во время шторма;

особое внимание уделите состоянию дренажных систем, очистке от мусора ливневых канализаций, находящихся на территории частных домовладений, также необходимо следить за пропускной способностью водостоков и вовремя удалять образовавшуюся наледь;

не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.