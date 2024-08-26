В МЧС сообщили об активизации Черноморской депрессии. В Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение в Крыму. Причина — непогода. Еще точнее — «Черноморская депрессия».

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 – 29 августа в связи с активизацией Черноморской депрессии в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

«Черноморская депрессия» — область пониженного атмосферного давления, сопровождаемая облачностью, осадками, канонадой гроз и шквалистыми усилениями ветра.

Как уточнили в МЧС, в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— исключить выход в горно-лесную местность;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.

— рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества.

— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«112» — единый телефон спасения;

«01 или 101» — с мобильных телефонов;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

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