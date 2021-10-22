В медучреждениях Севастополя не хватает специалистов. Власти зовут на помощь частные клиники и медиков-пенсионеров

За прошедшую неделю в Севастополе значительно увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. В связи с этим вырос уровень госпитализации, а в работе задействован весь медицинский персонал. Заместитель губернатора Александр Кулагин обратился к медикам частных клиник и пенсионерам-медикам Севастополя и призвал вместе бороться с пандемией.

В Севастополе сложилась критическая ситуация из-за новой волны пандемии коронавируса, эпидемии гриппа и ОРВИ. Не хватает специалистов во всех сферах – в «красных зонах», больницах, поликлиниках, в бригадах скорой помощи и в колл-центрах. Городу нужны ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению опасных инфекций и помогает врачам и медперсоналу спасть человеческие жизни. Только вместе мы можем справиться с пандемией, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Кулагина.

Медицинским сотрудникам, которые хотят присоединиться к борьбе с коронавирусной инфекцией, необходимо обращаться по телефонам: +78692417303, +79787149550.

Напомним, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом превысила 300 человек в сутки. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 36 014 человек. В настоящий момент выздоровели 31 125 человек, 1 231 умер.