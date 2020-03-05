В Международный женский день на площади Нахимова состоится большой праздничный концерт

В Международный женский день, 8 марта в 15:00 на площади Нахимова состоится большой праздничный концерт, приуроченный к главному празднику весны. По словам организаторов, самым ожидаемым событием праздника станет всемирно известное шоу трех роялей «Bel Suono». Для жителей и гостей города прозвучат шедевры классической музыки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

На одной сцене с приглашенными музыкантами выступит солистка Дворца культуры рыбаков Мария Мандзий, артистка исполнит хиты современных зарубежных и российских композиторов. Ведущим мероприятия выступит актер театра и кино Александр Шувалов. Также на площади будет организована атмосферная фотозона, гостей мероприятия будут встречать курсанты, — говорится в сообщении.

Кроме того, всю предпраздничную неделю в подведомственных учреждениях культуры запланировано проведение более 50 мероприятий. Вот некоторые из них.

Так, 5 марта в 12:30 во Дворце культуры рыбаков состоится тематическая программа о женщине-капитане, участнице Великой Отечественной войны Л.В. Бобковой. В этот же день в кинотеатре «Москва» в 19:00 состоится кинопремьера фильма «Счастье в конверте» и встреча-общение со съемочной группой. В Андреевском дворце культуры в 18:00 пройдет праздничный концерт «С любовью к женщине». В 18:30 во Дворце культуры рыбаков откроется выставка живописи севастопольских художников «Весна, женщина, мечта».

6 марта в 18:30 в Севастопольском академическом театре танца состоится музыкальный спектакль «Танцуй со мной».

7 марта в театре им. А.В. Луначарского состоится торжественное собрание, посвященное празднованию Международного женского дня. В этот же день мероприятия пройдут и в сельских клубах Севастополя. В 14:00 в культурном центре «Корабел» состоится праздничный концерт «Вас поздравляем с праздником весны». 7 марта в 18:00 в Севастопольском центре культуры и искусств также будет организована большая концертная программа с участием творческих коллективов города.

8 марта в 18:30 театре им. А.В. Луначарского состоится спектакль «Похищение в полночь», а театре юного зрителя детский спектакль «Кошкин дом».