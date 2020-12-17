В МФЦ Крыма появилась возможность выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию

Министерство экономического развития Крыма проводит мониторинг качества предоставления и доступности муниципальных и государственных услуг и сообщает о новых возможностях для граждан в МФЦ.

Благодаря проведенной работе и межведомственному взаимодействию, у граждан появилась возможность подачи заявок на выдачу разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Республики Крым через МФЦ. Все необходимые документы и заявления на получение разрешений можно подать в едином окне МФЦ. Сроки по ожиданию документов при этом увеличены не будут, — рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

Напомним, что в Крыму проводится анонимный опрос для оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг. Результаты опроса помогут оптимизировать работу организаций, ресурсоснабжающих компаний и муниципальных услуг, организовать мероприятия с учетом вашего мнения.