В МФЦ Крыма появилась возможность выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию

Министерство экономического развития Крыма проводит мониторинг качества предоставления и доступности муниципальных и государственных услуг и сообщает о новых возможностях для граждан в МФЦ.
Благодаря проведенной работе и межведомственному взаимодействию, у граждан появилась возможность подачи заявок на выдачу разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Республики Крым через МФЦ. Все необходимые документы и заявления на получение разрешений можно подать в едином окне МФЦ. Сроки по ожиданию документов при этом увеличены не будут, — рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.
Напомним, что в Крыму проводится анонимный
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