В министерстве курортов и туризма Крыма определили перспективы и планы работы на новый сезон

В министерстве курортов и туризма Крыма состоялось онлайн-совещание Общественного совета. Участники обсудили детали функционирования субъектов туристической индустрии в курортном сезоне 2020 г с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции. Также были намечены планы и перспективы работы на новый сезон.

На сегодня по-прежнему актуален вопрос соблюдения мер безопасности согласно актуальным требованиям Роспотребнадзора. В этом году загрузка номерного фонда в сентябре-октябре во многих средствах размещения сохраняется на уровне высокого сезона, рост турпотока составляет порядка 40-50% относительно аналогичных месяцев прошлого года. Также хорошие перспективы у Крыма на ноябрь и новогодние праздники. И наша общая задача сегодня не только сделать комфортными отдых и оздоровление на полуострове, но и обеспечить безопасность гостей и жителей Республики, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Член общественного совета при минкурортов РК, президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов отметил, что сезон прошел успешно, прежде всего благодаря действиям правительства Крыма и министерства курортов и туризма Республики. В период, когда не было ясности будет ли курортный сезон на полуострове в этом году, поэтапный запуск для тестирования новых требований к работе со стороны Роспотребнадзора позволил выявить недочеты и уязвимые места, которые удалось устранить к открытию сезона 1 июля. По его словам, повышенный спрос к курортам Крыма позволил выйти предприятиям отрасли на доходность 95% прошлого года, не смотря на простой, вызванный пандемией.

Как отметил заместитель председателя общественного совета при минкурортов РК, глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский, открытие курортного сезона в этом году стало спасением для отрасли. По его словам, необходимо и дальше призывать гостей максимально соблюдать все необходимые, согласно требованиям Роспотребнадзора, меры — масочный режим, социальную дистанцию, а объектам размещения следить за контролем соблюдения этих мер и продолжать отказываться от офлайновых форумов и конференции в полном объеме и дальше, для того чтобы не допустить вспышек новой коронавирусной инфекции в средствах размещения.

Участники онлайн-совещания еще раз поддержали стратегию министерства курртов и туризма РК развивать полуостров как круглогодичный курорт и выразили готовность работать на протяжении 7-9 и более месяцев в году. При этом отметив, что для ряда объектов, это требует перестройки бизнеса, в том числе и пересмотра штатного расписания на фоне дефицита квалифицированных кадров, который в этом году ощущался особенно остро, в связи с тем, что проводить традиционный набор персонала весной в этом году помешал «ковид».