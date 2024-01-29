В министерстве строительства Крыма перечислили Дома культуры, которые отремонтируют за два года

В рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в Республике Крым в 2024 году начата реализация мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры муниципальной собственности. Министерство строительства и архитектуры Крыма выступает главным распорядителем бюджетных средств. В перечень (по информации минстроя РК) входят 15 муниципальных объектов культуры:
- Ялтинский центр культуры;
- библиотека в пгт. Новоозерное (городской округ Евпатория);
- Центральная детская библиотека г. Армянск;
- Феодосийский городской дом культуры (крыша);
- Первомайский районный дом культуры;
- дом культуры в с. Калинино Первомайского района;
- дом культуры в с. Магазинка Красноперекопского района;
- дом культуры в с. Зерновое Красногвардейского района;
- дом культуры в с. Пушкино Советского района;
- дом культуры в с. Уютное Сакского района;
- дом культуры в с. Грушевка (городской округ Судак);
- дом культуры в с. Тенистое Бахчисарайского района;
- дом культуры в с. Красновка Симферопольского района;
- дом культуры в Раздольненском районе;
- дом культуры в Черноморском районе.
Завершение капитального ремонта по вышеуказанным объектам в соответствии с условиями заключенного соглашения запланировано в 2025 году. Исключение – три объекта: ГДК в Феодосии, библиотеки в Армянске и Новоозерном.
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