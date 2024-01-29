Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Строительство в Крыму | В министерстве строительства Крыма перечислили Дома культуры, которые отремонтируют за два года
актуально в республике
В министерстве строительства перечислили Дома культуры, которые отремонтируют за два года

В министерстве строительства Крыма перечислили Дома культуры, которые отремонтируют за два года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 21:32 29.01.2024

В рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в Республике Крым в 2024 году начата реализация мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры муниципальной собственности. Министерство строительства и архитектуры Крыма выступает главным распорядителем бюджетных средств. В перечень (по информации минстроя РК) входят 15 муниципальных объектов культуры:

  • Ялтинский центр культуры;
  • библиотека в пгт. Новоозерное (городской округ Евпатория);
  • Центральная детская библиотека г. Армянск;
  • Феодосийский городской дом культуры (крыша);
  • Первомайский районный дом культуры;
  • дом культуры в с. Калинино Первомайского района;
  • дом культуры в с. Магазинка Красноперекопского района;
  • дом культуры в с. Зерновое Красногвардейского района;
  • дом культуры в с. Пушкино Советского района;
  • дом культуры в с. Уютное Сакского района;
  • дом культуры в с. Грушевка (городской округ Судак);
  • дом культуры в с. Тенистое Бахчисарайского района;
  • дом культуры в с. Красновка Симферопольского района;
  • дом культуры в Раздольненском районе;
  • дом культуры в Черноморском районе.
Узнайте больше:  Завершена реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Ленино

Завершение капитального ремонта по вышеуказанным объектам в соответствии с условиями заключенного соглашения запланировано в 2025 году. Исключение – три объекта: ГДК в Феодосии, библиотеки в Армянске и Новоозерном.

В министерстве строительства Крыма перечислили Дома культуры, которые отремонтируют за два года

Фото: минстрой РК

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: строительство в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
строительство в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.