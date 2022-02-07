В минкурортов РК предположили: стоимость отдыха в Крыму сопоставима с уровнем прошлого года

В минкурортов РК состоялось совещание с ведущими отельерами, руководителями управляющих компаний и туроператорами, работающими на внутрироссийском направлении. Тема сбора: накануне высокого курортного сезона необходимо четко определить ценовую политику сезона для того, чтобы заранее формировать спрос на отдых в Крыму.

По нашей аналитике, стоимость отдыха в Крыму сохранилась на уровне прошлого года, часть средств размещения снизила ее за счет динамического ценообразования и акций раннего бронирования. Есть отели, в которых цена незначительно повысилась в пределах процента инфляции, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Отельеры подтвердили данные показатели, отметив, что несмотря на использование динамического ценообразования, планов на существенное повышение стоимости размещения нет. По общему мнению, следует внимательно следить за настроениями рынка, при этом формируя позитивный спрос благодаря уникальным предложениям, свойственным только Крыму и продвигая услуги раннего бронирования, которые уже есть на рынке практически у всех средств размещения.

Впрочем, на повышение цен «на отдых» могут повлиять объективные факторы: повышение стоимости продуктового набора, горюче-смазочных материалов, строительных материалов, используемых при ремонте и модернизации, а также стоимости трудовых ресурсов.

Пока же крымские отельеры оставили цены на уровне прошлого года, повышая их в некоторых случаях на процент инфляции, однако, рынок может откорректировать цены в сторону уменьшения, что может произойти в мае, когда закончится пятая волна туристического кешбэка и спрос будет формироваться независимо от 20% скидки на отдых.

Итог совещания — «сдержанный оптимизм», который позволяет выстраивать позитивные прогнозы на высокий сезон. Начало года (январь-февраль) туроператор отмечает 25% рост спроса «на Крым» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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