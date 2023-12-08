В минпроме Крыма фиксируют снижение цены на курятину и обращают внимание на яйца

В минпроме Крыма прошло совещание по вопросу стабилизации цен на социально значимую группу товаров. Подчеркивается, что вопросы ценообразования на социально значимые продукты на постоянном контроле правительства Крыма.

В совещании приняли участие представители Управления ФАС по Республике Крым, министерства сельского хозяйства РК, крупных торговых сетей республики, производители куриных яиц.

Участники совещания рассмотрели вопрос ценообразования на куриные яйца. Обсудили меры для стабилизации цены на продукцию птицеводческих предприятий. В частности, в ходе совещания между руководителями птицеводческих предприятий, торговых сетей и крупным дистрибьютором системы оптовой и розничной торговли республики достигнуто соглашение о поставке яйца куриного категории С-2 в торговые сети без торговой надбавки – по оптово-отпускной цене производителя, — сообщили в минпроме Крыма.

Отметим, что в декабре цены на яйца «бодро» скакнули до 170-180 рублей за десяток. Понятно, что «снижение» хотя бы до 150 рублей будет уже достижением. Пример – курятина.

Участники совещания также обсудили реализацию мер по стабилизации цены на мясо птицы. Было отмечено, что в торговых сетях региона зафиксировано снижение на тушку куриную/филе курицы. На сегодняшний день средняя цена на мясо птицы (тушка куриная) в Республике Крым составляет 214,22 руб. за 1 кг, — отметили в минпроме.

Также было отмечено, что планируется поэтапное увеличение объемов поставок мяса кур, а также куриных яиц в торговые сети региона с целью полного насыщения этой продукцией продовольственного рынка Республики.