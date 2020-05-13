В Минспорте РК рассказали, как должны тренироваться спортсмены в режиме повышенной готовности

Министерство спорта Республики Крым информирует о порядке организации тренировочного процесса спортсменов в период действия ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Данный порядок действует для членов сборных Республики Крым или Российской Федерации 18 лет и старше для индивидуальных видов cпорта, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Так, спортсмены пребывают от места проживания к месту проведения тренировочного процесса и обратно только личным транспортом с соблюдением масочного режима. Пользование общественным транспортом и раздевалками в закрытых помещениях запрещается.

Тренировочный процесс осуществляют тренеры только со спортсменами 18 лет и старше, которые являются членами сборной команды Республики Крым или Российской Федерации согласно утвержденных списков. Тренировки проходят в соответствии с программой и расписанием тренировочного процесса исключительно на открытом воздухе на объектах, предназначенных для занятий физической культурой и спортом.

Тренировочный процесс по виду спорта организовывается тренером и согласовывается с руководителем подведомственного учреждения Министерства спорта Республики Крым с учетом соблюдения всех мер безопасности при COVID-19:

тренировки осуществляются на открытом воздухе на территории инфраструктуры спортивного учреждения;

тренировки осуществляются в индивидуальном режиме, при условии совместных занятий не более двух человек с соблюдением принципа социального дистанцирования (расстояние между занимающимися не менее 5 метров);

работа учреждения организуется с соблюдением принципа «входного фильтра» (термометрия, осмотр на наличие признаков ОРВИ) для всех сотрудников и спортсменов. Результаты заносятся в журнал;

все сотрудники спортивного учреждения, на территории которого осуществляется тренировочный процесс (тренера, администрация, технический персонал и др.), на территории учреждения используют средства индивидуальной защиты органов дыхания;

дезинфекции не реже чем 1 раз в 2 часа подлежат все контактные поверхности, спортивный инвентарь, места общего пользования;

наличие в учреждении неснижаемого запаса (не менее чем на 5 дней) средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфицирующих средств.

К работе в учреждениях (в том числе к тренировочному процессу) не допускаются лица из контингента с высоким риском тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (в возрасте 65 и более лет, а также лица, имеющие хронические заболевания сердечнососудистой системы, легких, сахарный диабет).

На основании заявления спортсмена о допуске к тренировочному процессу руководителем подведомственного учреждения Минспорта РК оформляется справка для передвижения спортсмена от места фактического проживания до места осуществления тренировочного процесса, которая в обязательном порядке согласуется министром спорта РК.

Ответственность за соблюдение мер предосторожности в связи с распространением COVID-19 в ходе осуществления тренировочного процесса возлагается на руководителей подведомственных учреждений Министерства спорта Республики Крым. Контроль за соблюдением требований безопасности в связи с распространением COVID-19 осуществляет Министерство спорта Республики Крым, — сообщили в Министерстве спорта РК.

