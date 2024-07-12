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В Минюсте России обсудили вопросы оказания бесплатной правовой поддержки участникам СВО и их родным﻿
фото: пресс-служба Министерства юстиции РФ

В Минюсте России обсудили вопросы оказания бесплатной правовой поддержки участникам СВО и их родным﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:38 12.07.2024

В Министерстве юстиции РФ состоялось очередное Всероссийское координационное совещание по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям. В формате видеоконференцсвязи приняли участие 700 участников системы бесплатной юридической помощи (БЮП).

Государственная и негосударственная системы бесплатной юридической помощи в тесном взаимодействии с органами юстиции и отделениями Фонда «Защитники Отечества» оперативно оказывают квалифицированную правовую поддержку нашим бойцам и их семьям.

Региональные отделения и филиалы Фонда заключили более 500 соглашений с участниками системы БЮП. На сегодняшний день такая помощь оказана уже более чем в 366 тысячах случаев, – сообщил Министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По итогам прошлого совещания был подготовлен законопроект, который:

  • расширяет количество случаев, по которым участники СВО и их родные смогут получить бесплатную юридическую помощь
  • закрепляет права участников СВО и их семей на судебное представительство

Это обеспечит возможность получения БЮП во всех ее видах.

«В настоящее время мы работаем над внедрением принципа одного окна в оказании помощи военнослужащим. Недавно в Москве открыли первый Военно-социальный центр Минобороны России.

Отделения Военно-социального центра будут открыты во всех военных округах, чтобы герои и члены их семей из разных регионов России могли оперативно решать все свои вопросы. Также представители центра будут вести прием в филиалах Фонда «Защитники Отечества», – сказала замминистра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

За год работы в Фонд поступило порядка 1,3 миллионов обращений, из которых разрешено около 1,1 миллиона.

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Фонд заключил уже более 1100 соглашений о сотрудничестве с различными ведомствами и организациями по вопросу оказания бесплатной юридической помощи.

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала про налаженное взаимодействие Счетной палаты с органами государственной власти по предоставлению помощи участникам СВО и их семьям, а также поделилась результатами проведенного анализа принятых в регионах мерах поддержки.

Наибольшее количество дополнительных мер поддержки установлено в Ленинградской области, Хабаровском крае и Республике Адыгея.

На встрече также были рассмотрены наиболее распространенные вопросы, которые возникают у участников СВО и их родных:

  • подтверждение статуса участника специальной военной операции;
  • оформление удостоверения ветерана боевых действий;
  • предоставление социальных мер государственной поддержки.

источник: пресс-служба Министерства юстиции РФ

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