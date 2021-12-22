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В Минздраве разъяснили ситуацию о внесении вакцины от COVID-19 подросткам в календарь прививок
Фото: pxhere.com

В Минздраве разъяснили ситуацию о внесении вакцины от COVID-19 подросткам в календарь прививок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:50 22.12.2021

Внесение вакцинации от COVID-19 подростков от 12 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям не делает ее обязательной. Об этом сообщил помощник Министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Внесение вакцинации подростков от 12 лет до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы. Приказом Минздрава России специально установлено, что вакцинация от COVID-19 подростков проводится исключительно добровольно и исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя, — сказал он.

Кузнецов также добавил, что в соответствии с нормами действующего законодательства, непосредственно перед вакцинацией детей в возрасте от 12 до 14 лет включительно их родители или законные представители оформляют письменное добровольное информированное согласие на вакцинацию. Подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное информированное согласие самостоятельно.

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Ранее Минздрав РФ утвердил обновленный календарь прививок, включив в него, в том числе вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Также приказом в категорию приоритета по вакцинации второго уровня включены работники организаций, предоставляющих услуги населению. В категорию приоритета третьего уровня включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет.

В Госдуме внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок назвали «пробой пера». По мнению парламентариев, это решение призвано проверить реакцию общественности, а также подготовить возможное введение обязательной нормы для подростков и детей.

В Минздраве разъяснили ситуацию о внесении вакцины от COVID-19 подросткам в календарь прививок

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