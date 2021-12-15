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В многоквартирных домах Севастополя установили почти сто новых лифтов
Фото: pxhere.com

В многоквартирных домах Севастополя установили почти сто новых лифтов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:54 15.12.2021

В Севастополе завершена программа 2021 года по установке лифтов в многоквартирных домах. Работу нового оборудования в доме по адресу улица Маринеско, 4-А проверил директор Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

На сегодняшний день установлено 99 лифтов, 79 из них уже в полном объеме эксплуатируются, сданы в Ростехнадзор и приняты управляющими компаниями и специализированными организациями. Оставшиеся лифты будут сданы до 20 декабря, — отметил чиновник.

Он добавил, что старое оборудование отработало более 25 лет. Новые лифты – современные, технологичные, безопасные, доступны для людей со слабым зрением.

Новое оборудование энергосберегающее, это позволяет потреблять намного меньше электроэнергии в процессе эксплуатации, если сравнивать со старым оборудованием. Также установленная система автоматики отвечает всем требованиям безопасности, — подчеркнул Евгений Горлов.

В многоквартирных домах Севастополя устанавливается лифтовое оборудование производства Щербинского лифтостроительного завода и Могилевского завода лифтового машиностроения.

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Напомним, в 2021 году работы по замене лифтов проведены в домах на улицах Генерала Мельника, Адмирала Юмашева, Адмирала Фадеева, Косарева, Маринеско, Меньшикова, проспекте Октябрьской Революции.

В многоквартирных домах Севастополя установили почти сто новых лифтов

В многоквартирных домах Севастополя установили почти сто новых лифтов

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