В море и на суше… В Крыму обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Сегодня в феодосийском поселке Орджоникидзе и близ сёл Пташкино и Южное (Ленинского района Крыма) пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК были обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были идентифицированы пять взрывоопасных предметов: фугасно-авиационная бомба ФАБ-250- 2 ед., авиационная бомба АО-10 – 2 ед., авиабомба АО-20- 1 ед. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники.