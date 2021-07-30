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В море и на суше… В Крыму обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В море и на суше… В Крыму обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:54 30.07.2021

Сегодня в феодосийском поселке Орджоникидзе и близ сёл Пташкино и Южное (Ленинского района Крыма)  пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК были обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были идентифицированы пять взрывоопасных предметов: фугасно-авиационная бомба ФАБ-250- 2 ед., авиационная бомба АО-10 – 2 ед., авиабомба АО-20- 1 ед. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

В море и на суше… В Крыму обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по РК

В море и на суше… В Крыму обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

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