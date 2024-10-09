В Москве представили редкие экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея

Также в торжественном мероприятии при поддержке Администрации города Ялта приняли участие директор Ялтинского историко-литературного музея, Заслуженный работник культуры Республики Крым Юлия Рудник и главный хранитель музея Алла Фролова.

Директор музея зачитала приветственный адрес от Главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Валентиновича Шимановского, где он выразил благодарность за сохранение памяти о великом архитекторе и за плодотворное сотрудничество с ялтинскими музеями. Ведь на выставке представлены оригинальные акварели и проекты Николая Краснова с его автографом, связанные со строительством Ливадийского дворца, из фондов Ялтинского историко-литературного музея. Также музей предоставил на выставку альбом фотографий Императорской семьи, иллюстрирующий пребывание весной 1912 года семьи Николая II в Крыму.

Привлекли внимание гостей редчайшие документы из фондов музея – метрические книги ялтинских церквей: Аутской Успенской церкви за 1885-1889 годы с записью о бракосочетании Николая петровича Краснова и Анны Михайловны Фарбштейн и Иоанно-Златоустовского собора за 1883-1889 годы с записью о рождении старшей дочери Красновых – Ольги.

Посетители выставки смогут увидеть подлинные чертежи Большого Императорского дворца и комплекса зданий в Ливадии, фотографии процесса строительства дворца и уникальные акварели великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны, учившихся живописи у Николая Краснова

А 11 октября в рамках цикла культурно-просветительских мероприятий к 80-летию освобождения Белграда «Россия – Сербия: общее культурное наследие» откроется выставка, приуроченная к памятным датам, связанным с Николаем Красновым, в Белграде, где захоронен великий архитектор. Цикл мероприятий организован Фондом наследия русского зарубежья совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Акцент программы сделан на рассказы о выдающихся людях, чья жизнь и судьба были связаны с общим культурным наследием Сербии и России. Безусловно, это Николай Краснов, который нашел вторую родину в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославия) в 1922 году. В качестве придворного архитектора короля Александра I Карагеоргиевича он создавал проекты дворцовых и церковных объектов, работал над их декоративным оформлением. На выставке в Белграде также будут представлены фотографии из фондов Ялтинского историко-литературного музея.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта