В Москве представили редкие экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея

В Доме русского зарубежья имени А. Солженицына состоялось торжественное открытие выставки «Архитектор высочайшего двора. Крымские проекты Николая Краснова», приуроченной к 160-летию со дня рождения и 85-летию со дня смерти великого зодчего XX века. В открытии приняли участие сенатор Совета Федерации, Герой России Юрий Нимченко, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, первый заместитель Постоянного представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации Михаил Соломенцев.
Также в торжественном мероприятии при поддержке Администрации города Ялта приняли участие директор Ялтинского историко-литературного музея, Заслуженный работник культуры Республики Крым Юлия Рудник и главный хранитель музея Алла Фролова.
Директор музея зачитала приветственный адрес от Главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Валентиновича Шимановского, где он выразил благодарность за сохранение памяти о великом архитекторе и за плодотворное сотрудничество с ялтинскими музеями. Ведь на выставке представлены оригинальные акварели и проекты Николая Краснова с его автографом, связанные со строительством Ливадийского дворца, из фондов Ялтинского историко-литературного музея. Также музей предоставил на выставку альбом фотографий Императорской семьи, иллюстрирующий пребывание весной 1912 года семьи Николая II в Крыму.
Привлекли внимание гостей редчайшие документы из фондов музея – метрические книги ялтинских церквей: Аутской Успенской церкви за 1885-1889 годы с записью о бракосочетании Николая петровича Краснова и Анны Михайловны Фарбштейн и Иоанно-Златоустовского собора за 1883-1889 годы с записью о рождении старшей дочери Красновых – Ольги.
Посетители выставки смогут увидеть подлинные чертежи Большого Императорского дворца и комплекса зданий в Ливадии, фотографии процесса строительства дворца и уникальные акварели великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны, учившихся живописи у Николая Краснова
А 11 октября в рамках цикла культурно-просветительских мероприятий к 80-летию освобождения Белграда «Россия – Сербия: общее культурное наследие» откроется выставка, приуроченная к памятным датам, связанным с Николаем Красновым, в Белграде, где захоронен великий архитектор. Цикл мероприятий организован Фондом наследия русского зарубежья совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Акцент программы сделан на рассказы о выдающихся людях, чья жизнь и судьба были связаны с общим культурным наследием Сербии и России. Безусловно, это Николай Краснов, который нашел вторую родину в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославия) в 1922 году. В качестве придворного архитектора короля Александра I Карагеоргиевича он создавал проекты дворцовых и церковных объектов, работал над их декоративным оформлением. На выставке в Белграде также будут представлены фотографии из фондов Ялтинского историко-литературного музея.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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