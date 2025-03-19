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В Москве презентовали фотовыставку, посвященную воссоединению Севастополя и Крыма с Россией
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Москве презентовали фотовыставку, посвященную воссоединению Севастополя и Крыма с Россией

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:29 19.03.2025

В одиннадцатую годовщину воссоединения Севастополя и Крыма  с Россией в Москве, на Арбате, открыта фотовыставка, посвященная Городу-Герою.

Начальник отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Управления представительства Правительства Севастополя в Москве Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя Игорь Луцив провел для посетителей экскурсию.

Почетными гостями выставки стали руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы Виталий Сучков и сенатор РФ Екатерина Алтабаева.

Русская весна, которая началась 23 февраля 2014 года в Севастополе, – эпохальное событие, изменившее мир. Она продолжается и сегодня на Донбассе и в Новороссии. В Севастополе за это время появилось столько всего нового, что недостаточно увидеть фотографии – нужно обязательно увидеть город своими глазами: Новый Херсонес, театр, который будет скоро открываться, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сенатора Екатерину Алтабаеву.

Жители и гости столицы увидели фотографии, как за одиннадцать лет изменился Севастополь. Полюбовались уникальными снимками, на которых запечатлены морские и горные пейзажи легендарного города, исторические архитектурные объекты и туристические места.

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Экспозиция –  совместный проект Правительства Севастополя и Правительства Москвы. Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Фотовыставка будет размещена на Арбате до 31 марта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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