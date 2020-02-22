В Москве презентовали композицию для Мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень

В Москве состоялась заседание комиссии по приемке скульптурной композиции «Последняя семья» для Мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень (Бахчисарайского района). В работе комиссии приняли участие специалисты министерства строительства и архитектуры Республики Крым, заказчика, а также Заслуженный художник РФ, член Российской академии художеств Александр Рожников и Заслуженный художник РФ, член Союза художников России Геннадий Правоторов.

Монумент «Последняя семья» представляет собой калитку деревенского дома, обвитую виноградными лозами, через которую идут люди, с тоской смотрящие на покидаемый ими дом. В композицию входят фигуры матери с двумя детьми, старца с котомкой, стариков и детей, барельефно-горельефной композиции депортированных жителей на фоне вагонов.

Автор скульптурной композиции – Народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. Высота композиции – 2,5 м., протяженность-10 м. Многофигурная композиция будет выполнена из бронзы.

Напомним, строительство Мемориального комплекса возрождения реабилитированных народов на железнодорожной станции «Сюрень» (поселок Сирень, Бахчисарайского района) началось в 2016 году. Почти на двух гектарах земли предусматривается возвести мечеть, здание музея, православную часовню, скульптурную экспозицию, стелу «Возрождение народов Крыма», вагон-мемориал, беседки и фонтан. Завершить строительство объекта предполагалось в 2019 году, затем сроки перенесли на весну 2020 года. Скорее всего, и эти сроки будут скорректированы.

Фото и материалы: министерство строительства и архитектуры РК.