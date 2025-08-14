В Мурманской области завершил работу семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ﻿

В городе Петрозаводске завершил свою работу ежегодный семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ, который проходил с 11 по 13 августа. В обучающем мероприятии приняли участие представители Нотариальной палаты города Севастополя — управляющий делами Марина Кот и главный бухгалтер Нелля Шуст.
В план работы трехдневных семинарских занятий вошли темы, посвященные актуальным для организации деятельности нотариальной палаты субъекта Российской Федерации вопросам. В частности:
- Организация нотариальными палатами внутреннего контроля;
- Обобщение результатов проверок соблюдения законодательства нотариусами и нотариальными палатами субъектов РФ;
- Актуальные вопросы и проблемы, возникающие при исполнении нотариатом требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация работы нотариального архива нотариальной палаты субъекта РФ;
- Информационная безопасность, работа службы технической поддержки ФЦИИТ;
- Управление конфликтами и стрессом в работе аппарата нотариальной палаты;
- Переговорные компетенции в работе аппарата нотариальной палаты;
- Особенности организации обработки персональных данных в сфере нотариата;
- Новое в налогообложении, бухгалтерском учете и отчётности в нотариальных палатах в 2025 году. Новые ФСБУ и рекомендации по ведению бухгалтерского учёта.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
С тегами: Нотариальная палата Севастополя