В Мурманской области завершил работу семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Мурманской области завершил работу семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:19 14.08.2025

В городе Петрозаводске завершил свою работу ежегодный семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ, который проходил с 11 по 13 августа. В обучающем мероприятии приняли участие представители Нотариальной палаты города Севастополя — управляющий делами Марина Кот и главный бухгалтер Нелля Шуст.

В план работы трехдневных семинарских занятий вошли темы, посвященные актуальным для организации деятельности нотариальной палаты субъекта Российской Федерации вопросам. В частности:

  • Организация нотариальными палатами внутреннего контроля;
  • Обобщение результатов проверок соблюдения законодательства нотариусами и нотариальными палатами субъектов РФ;
  • Актуальные вопросы и проблемы, возникающие при исполнении нотариатом требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Организация работы нотариального архива нотариальной палаты субъекта РФ;
  • Информационная безопасность, работа службы технической поддержки ФЦИИТ;
  • Управление конфликтами и стрессом в работе аппарата нотариальной палаты;
  • Переговорные компетенции в работе аппарата нотариальной палаты;
  • Особенности организации обработки персональных данных в сфере нотариата;
  • Новое в налогообложении, бухгалтерском учете и отчётности в нотариальных палатах в 2025 году. Новые ФСБУ и рекомендации по ведению бухгалтерского учёта.
источник: Нотариальная палата города Севастополя 

