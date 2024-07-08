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В музее «Чехов и » на даче «Омюр» расскажут о встрече Антона Чехова и Максимилиана Волошина
фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В музее «Чехов и Крым» на даче «Омюр» расскажут о встрече Антона Чехова и Максимилиана Волошина

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 12:21 08.07.2024

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 11 июля в 14:00 в музее «Чехов и Крым» на даче «Омюр» откроется новая выставка «На портреты свои не похож…». Выставочный проект приурочен к 125-летию со дня знакомства великого драматурга Антона Чехова и поэта, критика и художника Максимилиана Волошина, которое произошло именно на даче «Омюр» в конце февраля 1899 года.

В тематических разделах выставочной экспозиции впервые будут представлены материалы, свидетельствующие о глубоком интересе Волошина к творчеству Чехова. Из фондовой коллекции Дома-музея М.А. Волошина на выставке будут представлены уникальные волишинские акварели, редкие книги, письма, фотографии, фототипии почтовых открыток со сценами из пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» и многое другое. Отдельный тематический раздел будет посвящен вдове поэта Марии Волошиной и ее знакомству с «Чайкой русской сцены» Верой Комиссаржевской.

Посетить экспозицию «На портреты свои не похож…» можно будет с 11 июля по 22 августа, согласно графику работы музея «Чехов и Крым» на даче «Омюр».

Справка: Музей «Чехов и Крым» на улице Кирова, 32 – старинный особняк, возведенный в псевдоготическом стиле, принадлежавший семье Иловайских. Дача «Омюр» (в переводе с крымскотатарского – «Жизнь»), была построена в 1888 году по проекту архитектора Овсяного.

источник: пресс-служба Министерства культуры РК

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