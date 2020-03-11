В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» побывала тайская делегация

Тайская делегация, побывавшая в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», — это представители турфирм. Приехали в Крым для того, чтобы в дальнейшем организовать постоянные туры на полуостров.

Я и ещё семеро человек из Таиланда впервые здесь. Мы очень рады находиться в античном полисе. Размеры территории действительно впечатляют. Никто из нас не ожидал увидеть нечто подобное. Приезжайте в Крым, это действительно удивительное место, — цитирует пресс-служба музея-заповедника директора тайской турфирмы Нерача Вонгмаса.

Несмотря на то, что делегация была ограничена во времени и не успела посетить постоянные экспозиции музея, руины Херсонеса Таврического, отмечают в пресс-службе музея-заповедника, произвели неизгладимое впечатление на приезжих:

Устоявшиеся стереотипы часто останавливают жителей Таиланда перед поездкой в Россию, особенно это касается Крымского полуострова. Представители туристических фирм планируют развенчать эти мифы и доказать, что Крым – это территория с богатой историей и уникальными памятниками.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»