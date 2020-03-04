В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» — выставка «Археология и Крымская война»

Выставку «Археология и Крымская война» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» презентуют 5 марта.

Крымская кампания 1854–1855 годов оставила большой след на землях Севастополя. Археологи до сих пор находят отголоски тех трагичных событий в бухтах и окрестностях города. Боевые действия нанесли тяжелый урон Севастополю, долгое время город находился в руинах. Только к 70-м годам XIX века он стряхнул пепел войны. Возобновлены были и раскопки Херсонеса. Экспонаты эпохи Крымской войны не представлены на постоянных экспозициях, поэтому увидеть их на выставке «Археология и Крымская война» – это уникальная возможность познакомиться поближе с археологическими находками той трагической эпохи, найденными на территории и в окрестностях Севастополя, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Экономический подъем первой половины XIX века поспособствовал развитию науки, в том числе археологии. В это время Херсонес начали активно исследовать. Эти работы связаны с именами К. Крузе, В.И. Барятинского, а накануне войны – лейтенанта М.С. Шемякина и графа А.С. Уварова, проводивших раскопки знаменитой Уваровской базилики. Однако война помешала дальнейшим археологическим изысканиям.

Военные действия затронули и территорию Херсонеса. Конечно, военное противостояние повлияло и на археологические работы, и на судьбы исследователей древнего города.

Любопытство к руинам проявляли и воины вражеского стана. Полковник английского 39-го полка Уильям Манро устроил любительские археологические раскопки в верховьях Сардинакиной балки. Найденные им предметы до сих пор хранятся в Британском музее.

Всем известный «Туманный колокол» война также не обошла стороной. Французы увезли его в Париж в качестве своего грабительского трофея. Долгое время он украшал Нотр-Дам де Пари, но позже все-таки вернулся на своё законное место, — отмечают специалисты.

Выставка продлится с 5 марта по 22 апреля в зале временных выставок Византийской экспозиции.