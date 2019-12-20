В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» — выставка «Золотой образ Святого Николая»

Выставка «Золотой образ Святого Николая», отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический», посвящена эксклюзивной золотой накладке — медальону с изображением Святого Николая и греческой надписью «Άγιος Νικόλαος».

Это уникальный предмет византийского декоративно-прикладного искусства, изготовленный, предположительно, в конце X – начале XI века. Накладка выполнена из тонкой золотой фольги в виде медальона диаметром 2,5 см., в центре которого помещен штампованный поясной образ Святого Николая в архиерейском облачении. Его левая рука поддерживает закрытое Евангелие, на которое указывает правая рука, а кресты на омофоре переданы в виде крестообразно расположенных круглых углублений: пять на левом плече и четыре – на правом. Изображение и текст заключены в круг, оконтуренный волнистой рельефной линией; в левой части поля сохранилось характерное отверстие для крепления миниатюрным гвоздиком к деревянной основе. Исследователи предполагают, что накладка-медальон относится к элементам декора раки Святого Климента, в которую были положены его мощи после их обретения Константином Философом в 861 году, — подчёркивают специалисты.

Медальон был найден археологом Олегом Домбровским в 1953 году в ходе реставрационных работ возле Уваровской базилики, расположенной в «епископском квартале» Херсонеса.

Когда этот медальон нашли, сразу зарегистрировали как накладку с изображением Императора. Позже, во время создания каталога «Наследие Византийского Херсона», сотрудники музея взяли этот артефакт для работы и обратили внимание на греческую надпись: «Άγιος Νικόλαος», которая на русский язык переводится «Святой Николай». Кроме того, на изображении присутствовали специфические иконографические признаки свойственные именно этому Святому: омфор и характерные черты лика. Стало понятно, что это всеми любимый Николай Угодник – «скорый помощник», как его называют в народе», — отмечает заведующий отделом византийской истории Татьяна Яшаева.

День для открытия капсульной выставки был выбран не случайно. 19 декабря православные христиане отмечают праздник Николы Зимнего, особо уважаемого на Руси. Помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский в своем приветственном слове к участникам мероприятия подчеркнул:

Эта выставка свидетельствует о присутствии и почитании Святого Николая в памяти народной. В этот день многие люди пришли в храм поклонится Святому и попросить молитвенной помощи в своих насущных вопросах. Он помогает всем: и морякам, и детям, и старикам, любому кто к нему обратится. Главное, чтобы в наших сердцах была вера. Кроме того, мы должны стараться брать пример со Святых и поступать так же, как они по отношению к друг другу.

Капсульную выставку «Золотой образ Святого Николая» можно увидеть, посетив Византийскую экспозицию музея-заповедника «Херсонес Таврический», до 31 января 2020 года с 09:00 по 17:00. Стоимость билета – 150 рублей.