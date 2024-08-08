В Музее-заповеднике «Калос Лимен» прошёл фестиваль ремесел «Тарханкут заповедный»

Программа собрала на территории музея тех, кто ценит народные промыслы и рукотворное творчество. Посетители музея стали участниками мастер-классов «Древнегреческая вазопись», «Роспись шоперов «Тарханкут», «Жостовская роспись», «Морские узоры», «Украшения из кожи», народные промыслы в раскрасках, а также мастер-класса по лепке из глины. Интерес у гостей вызвали интерактивное мероприятие «Один день из жизни греков» и выставка «Родина.Семья». Дополнением фестиваля стал показ мультфильма «Царевна-лягушка», который дети смотрели вместе с родителями, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Крыма.