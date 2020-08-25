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15-16 сентября - на Федюхиных высотах Крымский военно-исторический фестиваль

В начале сентября под Севастополем — VII Крымский военно-исторический фестиваль

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:21 25.08.2020

VII Крымский военно-исторический фестиваль под Севастополем на Федюхиных высотах состоится с 4 по 6 сентября. Время работы исторических площадок фестиваля:

  • 4 и 5 сентября 12:00-19:00,
  • 6 сентября 12:00-17:00.

На 11 исторических площадках будут представлены 8 эпох истории Крыма и Севастополя. Каждый день во всех эпохах будет происходить масса интересных событий, активностей и интерактивов для детей и взрослых. Ключевые события будут проходить по расписанию, — сообщили в оргкомитете события.

Расписание ключевых событий фестиваля на официальном сайте — https://kvif.sevastravel.ru/programma/

Описание исторических площадок — https://kvif.sevastravel.ru/ploshhadki/

Самые масштабные события VII Крымского военно-исторического фестиваля — «Штурм Севастопольской крепости» на площадке «Крымская война» 5 сентября в 18:30 и реконструкция «Бой за Севастополь, 1944 год» на плац-театре. Героическая история Севастополя оживет 4-6 сентября.

В начале сентября под Севастополем - VII Крымский военно-исторический фестиваль

В начале сентября под Севастополем - VII Крымский военно-исторический фестиваль

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