В начале сентября в Евпатории — фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров»

IV Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» состоится в Евпатории с 1 по 6 сентября. Президенты проекта – народный артист России Дмитрий Харатьян и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

В дни проведения фестиваля наш город превратится в киностолицу. Ярким событием станет торжественная церемония открытия фестиваля «Солнечный остров», которая состоится в День знаний 1 сентября на Театральной площади Евпатории. В этот день жители и гости Крыма совершат увлекательное путешествие в мир детства на «Трамвае желаний». Открытие фестиваля завершится показом нового полнометражного художественного фильма, который также вошел в конкурсную программу фестиваля, «Сестренка» (Кинокомпания «Мотор-фильм»), — отмечают организаторы.

В конкурсной программе: анимационные и художественные фильмы, показы которых пройдут в кинотеатрах «Ракета» и «Максимум Кино». Выбирать лучшие фильмы в конкурсных номинациях будет юное жюри – учащиеся евпаторийских школ.

Вечерами, с 1 сентября по 6 сентября в 20 часов в скверах и на открытых площадках городского округа (сквер Памяти героев Чернобыля, сквер им. В.И. Ленина, сцена у купеческой синагоги по ул. Караимская, Летняя эстрада в пгт. Заозерное, арт-пространство «Чаплин») зрителей будет ожидать кинотеатр под открытым небом.

В рамках фестиваля в образовательных учреждениях и учреждениях культуры, а также в АРТ-парке «KIROV» пройдет около 30-ти мероприятий: творческие встречи, презентации, мастер-классы, пресс-конференции, литературные гостиные и др.

Кто станет победителем и получит главный приз фестиваля, зритель узнает 5 сентября на церемонии награждения в Театре им. Пушкина.

Программа фестиваля размещена на сайте солнечныйостров.рф. Вход на все мероприятия свободный!