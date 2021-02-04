В Налоговой службе Севастополя напоминают: кампания декларирования доходов продлится до 1 мая

В Налоговой службе Севастополя напоминают: традиционно каждый новый календарный год начинается с кампании декларирования доходов, которая продлится до 1 мая текущего года. В этом — 2021 году — предоставить декларацию необходимо о доходах, полученных за 2020 год.

С необходимостью декларировать доходы самостоятельно сталкивается далеко не каждый россиянин. Чаще всего налог с его заработной платы удерживает работодатель и с тонкостями заполнения декларации по форме 3-НДФЛ большинству людей разбираться не приходится. Однако тем гражданам, которые получили дополнительный доход в истекшем году или претендуют на вычеты , направить документ в налоговый орган необходимо. Уточним, что в обязательном порядке декларацию необходимо предоставить тем гражданам, которые получили отдельные виды доходов, с которых не был удержан налог: от продажи имущества, с доходов, полученных от сдачи в аренду недвижимости, с доходов, полученных от дарения от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником и другое, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ проще всего онлайн в личном кабинете налогоплательщика.

Представить декларацию 3-НДФЛ можно и другими способами: отправить по почте, принести в налоговый орган лично, передать через уполномоченного представителя по следующим адресам: ул. Пролетарская, 24; ул. Героев Севастополя, 74 ; ул. Кулакова, 37 .

Кроме того, предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ можно в отделениях МФЦ г. Севастополя.

Особенностью декларационной кампании 2021 года является то, что в случае непредставления декларации по полученным доходам, с которых не был удержан налог, после 30 апреля 2021 года налоговый орган самостоятельно исчислит сумму НДФЛ на основе имеющихся сведений о налогоплательщике и его доходах. И налог уже будет предъявлен на основании вынесенного решения с начисленными пенями и штрафом.