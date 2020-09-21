В Нижнегорском районе Крыма женщина «взяла в плен» 6-летнюю дочку соседки. Приговор уже есть

В Нижнегорском районе районный суд Республики Крым привлек к ответственности местную жительницу за незаконное лишение свободы несовершеннолетней, не связанное с её похищением.

Из материалов уголовного дела следует, что майским днем текущего года 33-летняя местная жительница, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, незаконно в течение полутора часов удерживала в своем доме 6-летнюю дочь своей соседки. Выпившая хозяйка дома, действуя из личной неприязни к маме девочки — своей соседке, закрыла дверь и не выпускала ребёнка домой, удерживая её у себя дома против её воли. Только после настоятельных требований матери девочки совместно с другими соседями, которые стали стучать в окна дома подсудимой, последняя выпустила ребёнка из дома. Подсудимая виновной себя в совершении инкриминируемого преступного деяния не признала, — озвучили детали «соседской войны» в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Суд, оценив доказательства в совокупности, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, наличие у нее на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и влияние наказания на исправление осужденной, признал вину подсудимой полностью доказанной, квалифицировав её действия по п. «д» ч.2 ст.127 УК РФ, назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Наряду с этим, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.