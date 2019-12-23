В Нижнегорском районе осудили бухгалтера предприятия за кражу овец, денег и подделку документов

В Нижнегорском районе бухгалтер одного из предприятий отправилась в исправительную колонию общего режима на 2 года и 2 месяца за преступления, которые совершала с марта 2015 года по июль 2017-го.

Следствием установлено, что подсудимая, работая в должности главного бухгалтера на предприятии, имея свободный доступ ко всем его хозяйственным помещениям, тайно похитила около 300 племенных овец и более 40 ярок с кошары предприятия. Кроме того, имея умысел на систематическое хищение денежных средств предприятия, путем подделки официальных документов, предоставляющих права, с помощью находящихся в ее пользовании ключа с электронной подписью руководителя и корпоративной карты, обналичивала денежные средства предприятия, в последствии распорядившись похищенным по своему усмотрению на свои личные корыстные нужды. В результате указанных действий предприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 2 миллионов рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Также, отмечают в ведомстве, бухгалтер в июле 2017 года, путем злоупотребления доверием руководителя предприятия, под предлогом внесения арендной платы за землю, при заведомом отсутствии намерения исполнить свои обязательства по оплате аренды, получила в незаконное владение от потерпевшего наличные денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей, которые безвозмездно обратила в свою пользу.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений — против собственности (п.б ч.4 ст.158, ч.2 ст.159 УК РФ), а также за подделку и использование официальных документов, предоставляющих права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления (ч.4 ст.327 УК РФ) — и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства, суд обязал подсудимую возместить материальный ущерб в сумме 2 млн. 176 тыс. 835 рублей.