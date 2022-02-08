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В Нижнегорском районе горел жилой дом. Этот и еще 6 пожаров минувших суток в Крыму

В Нижнегорском районе горел жилой дом. Этот и еще 6 пожаров минувших суток в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:26 08.02.2022

Накануне днем, в 16:47 на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в селе Зоркино (в Нижнегорском районе), на улице Крымской произошел пожар. По прибытии огнеборцы определили, что произошло загорание в комнате жилого дома, также происходит тление деревянных материалов на чердаке без открытого горения.

Обнаружив очаг, крымские пожарные оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение полутора часов. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня. Площадь составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 7 пожаров, из них 4 в жилом, 1 в не жилом секторе и 2 пожара, связанного с возгоранием сухой растительности и мусора. Всего начала года ликвидировано 206 пожаров, из них 43 — пожара, связанного с возгоранием сухой растительности и мусора.

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В Нижнегорском районе горел жилой дом. Этот и еще 6 пожаров минувших суток в Крыму


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