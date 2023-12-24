В Нижнегорском районе Крыма после ремонта открылась очередная сельская автостанция

В пгт. Садовое (в Нижнегорском районе) после ремонта открылся автобусный остановочный пункт. По информации республиканского минтранса, здесь были выполнены работы по ремонту кровли, замене окон, отделке внутренних помещений, а также произведен ремонт полов в кассе и зале ожидания здания, уложен новый линолеум.
Остановочным пунктом «Автокасса Садовое» ежедневно обслуживается около 50 рейсов междугородного сообщения:
- Нижнегорск – Симферополь;
- Зоркино – Симферополь;
- Великоселье – Симферополь;
- Уваровка – Симферополь;
- Любимовка – Симферополь;
- Нижнегорский – Севастополь;
- Нижнегорский – Ялта;
- Изобильное – Симферополь.
Всего в 2019-2023 гг. на автомобильных дорогах общего пользования в Крыму было установлено 1 195 остановочных пунктов.
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С тегами: транспорт в Крыму