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В Нижнегорском районе после ремонта открылась очередная сельская автостанция

В Нижнегорском районе Крыма после ремонта открылась очередная сельская автостанция

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 19:15 24.12.2023

В пгт. Садовое (в Нижнегорском районе) после ремонта открылся автобусный остановочный пункт. По информации республиканского минтранса, здесь были выполнены работы по ремонту кровли, замене окон, отделке внутренних помещений, а также произведен ремонт полов в кассе и зале ожидания здания, уложен новый линолеум.

Остановочным пунктом «Автокасса Садовое» ежедневно обслуживается около 50 рейсов междугородного сообщения:

  • Нижнегорск – Симферополь;
  • Зоркино – Симферополь;
  • Великоселье – Симферополь;
  • Уваровка – Симферополь;
  • Любимовка – Симферополь;
  • Нижнегорский – Севастополь;
  • Нижнегорский – Ялта;
  • Изобильное – Симферополь.
Узнайте больше:  «Крымтроллейбус» запускает новый автобусный маршрут «Молодежное-5 - ул. Гагарина (ж/д вокзал)»

Всего в 2019-2023 гг. на автомобильных дорогах общего пользования в Крыму было установлено 1 195 остановочных пунктов.

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