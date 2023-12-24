В Нижнегорском районе Крыма после ремонта открылась очередная сельская автостанция

В пгт. Садовое (в Нижнегорском районе) после ремонта открылся автобусный остановочный пункт. По информации республиканского минтранса, здесь были выполнены работы по ремонту кровли, замене окон, отделке внутренних помещений, а также произведен ремонт полов в кассе и зале ожидания здания, уложен новый линолеум.

Остановочным пунктом «Автокасса Садовое» ежедневно обслуживается около 50 рейсов междугородного сообщения:

Нижнегорск – Симферополь;

Зоркино – Симферополь;

Великоселье – Симферополь;

Уваровка – Симферополь;

Любимовка – Симферополь;

Нижнегорский – Севастополь;

Нижнегорский – Ялта;

Изобильное – Симферополь.

Всего в 2019-2023 гг. на автомобильных дорогах общего пользования в Крыму было установлено 1 195 остановочных пунктов.