В Нижнегорском районе молодой человек отправится в колонию за ДТП, в котором пострадал человек

В Нижнегорском районе осужден 24-летний местный житель. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ХЕНДЭ АКЦЕНТ». Двигаясь в селе Новогригорьевка с превышением разрешенной скорости, подсудимый не справился с управлением автомобилем, выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство опрокинулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля причинены телесные повреждения в виде оскольчатого перелома левой плечевой кости со смещением отломков, — рассказали подробности в прокуратуре.