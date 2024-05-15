В Нижнегорском районе молодой человек отправится в колонию за ДТП, в котором пострадал человек

В Нижнегорском районе осужден 24-летний местный житель. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ХЕНДЭ АКЦЕНТ». Двигаясь в селе Новогригорьевка с превышением разрешенной скорости, подсудимый не справился с управлением автомобилем, выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство опрокинулось.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля причинены телесные повреждения в виде оскольчатого перелома левой плечевой кости со смещением отломков, — рассказали подробности в прокуратуре.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
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