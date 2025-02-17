Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Нижнегорском районе полиция изъяли крупную партию марихуаны и опасные вещества
Новости Республики
В Нижнегорском районе полиция изъяли крупную партию марихуаны и опасные вещества
фото: скрин видео пресс-службы МВД России по РК

В Нижнегорском районе полиция изъяли крупную партию марихуаны и опасные вещества

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:03 17.02.2025

Сотрудниками полиции ОМВД России по Нижнегорскому району задержан 37-летний житель с. Жемчужина, подозреваемый в незаконном хранении наркотических и опасных веществ.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий при обыске нежилого домовладения полицейские изъяли шесть высушенных кустов растений, которые согласно заключению эксперта признаны наркотическим растением «марихуана» весом более 2,3 кг. Также во время обыска полицейские изъяли 17 трубок цилиндрической формы. Результаты экспертизы показали, что исследуемое является взрывчатым веществом метательного действия общей массой 70 граммов. Со слов подозреваемого, кусты он сорвал на одной из улиц своего села с целью личного употребления, таким образом он намеревался избавиться от алкогольной зависимости, а металлические трубки он нашел в Симферопольском районе и привез домой, без цели сбыта, — отмечают в пресс-службе МВД по РК. 

Следственным отделением ОМВД России по Нижнегорскому району фигуранту предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Узнайте больше:  Безработный приезжий захаживал в севастопольский супермаркет, чтобы красть. Воровал колбасу в основном

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МВД России в Крыму

МВД России в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x