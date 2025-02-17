В Нижнегорском районе полиция изъяли крупную партию марихуаны и опасные вещества

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий при обыске нежилого домовладения полицейские изъяли шесть высушенных кустов растений, которые согласно заключению эксперта признаны наркотическим растением «марихуана» весом более 2,3 кг. Также во время обыска полицейские изъяли 17 трубок цилиндрической формы. Результаты экспертизы показали, что исследуемое является взрывчатым веществом метательного действия общей массой 70 граммов. Со слов подозреваемого, кусты он сорвал на одной из улиц своего села с целью личного употребления, таким образом он намеревался избавиться от алкогольной зависимости, а металлические трубки он нашел в Симферопольском районе и привез домой, без цели сбыта, — отмечают в пресс-службе МВД по РК.

Следственным отделением ОМВД России по Нижнегорскому району фигуранту предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым