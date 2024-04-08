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В Нижнегорском районе полиция устанавливает обстоятельства , в котором пострадали несовершеннолетние

В Нижнегорском районе полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:58 08.04.2024

Субботним вечером (в 21:30 6 апреля) в Нижнегорском районе Крыма произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, в том числе двое детей.

Водитель автомобиля «Kia Rio», двигаясь по автодороге «Таврида» — Джанкой – Красноперекопск» до с. Изобильное, со стороны с. Двуречье в направлении с. Семенное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП пострадали водитель автомобиля 1975 г.р., пассажиры 1965 г.р., 2000 г.р. и несовершеннолетние: девочка 2006 г.р и мальчик 2008 г.р. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

 В Нижнегорском районе полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура организовала проверку.

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 В Нижнегорском районе полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние

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