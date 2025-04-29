В Нижнегорском районе ведётся капремонт и строительство врачебных амбулаторий, ФАПов

Новые фельдшерско-акушерские пункты возводят в сёлах Буревестник, Кунцево, Луговое, Лужки, Червоное, Широкое, Ястребки, а также врачебные амбулатории в сёлах Акимовка, Дрофино, Емельяновка, Зоркино и Уваровка.

На сегодняшний день проведена работа по сборке модульных конструкций зданий, завершена установка септика и на большей части объектов возведение ограждений, заканчивается монтаж слаботочных систем. Проведены внутренние инженерные сети: водопровод, освещение, отопление и вентиляция, выполнены внутренние отделочные работы. Частично выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий, осуществляется укладка плиточного покрытия. В ближайшее время планируется монтаж дизель-генераторных установок и заливка бетонных площадок под установку контейнеров для твердых бытовых отходов.

Здания укомплектуют медицинским оборудованием, укладками для оказания помощи при различных состояниях, необходимой мебелью и компьютерной техникой. В ФАПах будут кабинеты первичного осмотра и хранения лекарств, санитарная комната, прививочный, процедурный, смотровая. В распоряжении медиков — новое медицинское оборудование и приборы: от простейших, например, глюкомеров и тонометров, до более серьёзных — дефибриллятора и кардиографа. Во врачебных амбулаториях предполагается наличие кабинета врача общей практики (семейной медицины), смотровой акушерский кабинет, кабинет стоматолога, прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар.

Установка ФАПов и врачебных амбулаторий в сёлах является важным шагом к улучшению системы здравоохранения и повышению качества жизни в удалённых территориях. Регулярные осмотры и профилактические мероприятия, проводимые в данных учреждениях, способствуют снижению заболеваемости и улучшению общего состояния здоровья населения.

Кроме того, в текущем году осуществляется капитальный ремонт врачебных амбулаторий в селе Чкалово, Пшеничное и Садовое, а также ФАПа в селе Жемчужина.

В рамах капремонта врачебной амбулатории в селе Садовое выполнена стяжка пола и обшивка стен, проведена система водоснабжения, отопления и электрика. Остались работы по облицовке стен, монтажу потолка и пола. Начаты работы и по капремонту врачебной амбулатории в селе Чкалово.

В селе Жемчужина благодаря капитальному ремонту ФАПа проведена замена окон, разведена электрика, выполнена стяжка пола, обновлена система водоснабжения и отопления. В ближайшее время силами подрядной бригады будут выполнены работы по обшивке стен, укладке линолеума и монтажу потолка.

Капитальный ремонт медицинских учреждений – одна из важнейших составляющих улучшения условий для посетителей, что позволяет сделать пребывание пациентов и работу всего медицинского персонала в лечебном учреждении комфортным.

Строительство и капитальный ремонт ФАПов и врачебных амбулаторий, оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью, позволит привлечь для работы в опытных фельдшеров и в значительной степени повысить доступность медицинской помощи для жителей данных сёл Нижнегорского района, которые теперь смогут получать медико-санитарную помощь в комфортных, современных условиях.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» — один из ключевых национальных проектов России, в ходе реализации которого качество медицинских услуг улучшается, а медицинская помощь становится более доступной повсеместно. Нацпроект способствует обновлению и модернизации медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита отрасли, повышению и доступности медицинской помощи, внедрению новых методов в профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и пр.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)