В ночь с 13 на 14 декабря крымчане смогут увидеть один из самых ярких метеорных потоков

С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Пик активности ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом

рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.