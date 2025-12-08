В ночь с 13 на 14 декабря крымчане смогут увидеть один из самых ярких метеорных потоков

По его словам, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.
В условиях ясного неба можно наблюдать до 120–150 метеоров в час. Поток связан с астероидом 3200 Фаэтон, что делает его уникальным среди метеорных потоков, обычно происходящих от комет, – рассказал ученый.
Он добавил, что научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением.
Влияния на Землю нет: метеоры полностью сгорают в атмосфере, не достигая поверхности, – подытожил собеседник.
В октябре небо над Крымом украшал метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.
