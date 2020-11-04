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В ноябре начнёт действовать новый порядок взаимодействия с налоговыми органами при направлении электронных документов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:54 04.11.2020

Новый порядок взаимодействия с налоговыми органами при направлении электронных документов, необходимых для госрегистрации ЮЛ и ИП, начнёт действовать с 25 ноября 2020 года.

Порядок разработан в связи с необходимостью урегулирования взаимодействия регистрирующего органа и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Установлено, что участниками взаимодействия являются, в частности:

  • физлица, которые могут быть заявителями при госрегистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  • нотариусы;
  • многофункциональные центры;
  • уполномоченные территориальные органы ФНС России (регистрирующий орган);
  • МИ ФНС России по ЦОД.

Определен перечень электронных документов, используемых участниками взаимодействия, требования к формированию электронных документов, необходимых для регистрации, а также порядок их направления.

Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-14/743@ «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов»

Источник: КонсультантПлюс

В ноябре начнёт действовать новый порядок взаимодействия с налоговыми органами при направлении электронных документов

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