В ноябре начнёт действовать новый порядок взаимодействия с налоговыми органами при направлении электронных документов

Новый порядок взаимодействия с налоговыми органами при направлении электронных документов, необходимых для госрегистрации ЮЛ и ИП, начнёт действовать с 25 ноября 2020 года.
Порядок разработан в связи с необходимостью урегулирования взаимодействия регистрирующего органа и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Установлено, что участниками взаимодействия являются, в частности:
- физлица, которые могут быть заявителями при госрегистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- нотариусы;
- многофункциональные центры;
- уполномоченные территориальные органы ФНС России (регистрирующий орган);
- МИ ФНС России по ЦОД.
Определен перечень электронных документов, используемых участниками взаимодействия, требования к формированию электронных документов, необходимых для регистрации, а также порядок их направления.
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