В ноябре начнёт действовать новый порядок взаимодействия с налоговыми органами при направлении электронных документов

Новый порядок взаимодействия с налоговыми органами при направлении электронных документов, необходимых для госрегистрации ЮЛ и ИП, начнёт действовать с 25 ноября 2020 года.

Порядок разработан в связи с необходимостью урегулирования взаимодействия регистрирующего органа и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Установлено, что участниками взаимодействия являются, в частности:

физлица, которые могут быть заявителями при госрегистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

нотариусы;

многофункциональные центры;

уполномоченные территориальные органы ФНС России (регистрирующий орган);

МИ ФНС России по ЦОД.

Определен перечень электронных документов, используемых участниками взаимодействия, требования к формированию электронных документов, необходимых для регистрации, а также порядок их направления.

Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-14/743@ «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов»

Источник: КонсультантПлюс