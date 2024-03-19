В Нотариальной палате Севастополя состоялось общее собрание

15 марта 2024 года состоялось общее годовое собрание членов Нотариальной палаты города Севастополя. Первая часть мероприятия традиционно была посвящена докладам глав Комиссий Палаты о проделанной в течение 2023 года работе. Далее, президент Палаты Ольга Каленкович представила вниманию коллег отчет о проделанной коллективом Нотариальной палаты города Севастополя в 2023 году работе.
Этот отчет представляет собой подробный обзор всех направлений деятельности президента Палаты и сотрудников аппарата Палаты, включая количественные данные об объемах выполненной работы.Члены нотариальной палаты внимательно выслушали все подготовленные отчеты и сочли работу Палаты удовлетворительной по всем направлениям ее деятельности, — сообщили в Нотариальной палате города Севастополя.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя