В нотариате Севастополя стартовал цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям

Нотариальная палата города Севастополя запланировала объемный цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям, который ежегодно проводится 20 ноября.

Сегодня состоялось первое просветительское мероприятие в рамках этого плана. Вице-президент нотариальной палаты Максим Юрченко провел лекцию по правовой грамотности для учеников 8 и 9 классов Средней школы № 58 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №58»). Во время встречи с ребятами, Максим Владимирович рассказал им о международных и российских правовых актах, принятых для защиты прав детей. О том, какие права детей закреплены в Конституции Российской Федерации, а также о существующих способах и формах защиты прав детей. Представитель севастопольского нотариата не обошел вниманием и проблему детских правонарушений, рассказал о способах предотвращения таких поступков, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя. — Ученики школы продемонстрировали заинтересованность объемных знаниях в области права. Они не только внимательно слушали, но и активно задавали вопросы. Ребята интересовались способами защиты собственности, а также видами административных правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Отведенное для встречи время прошло не заметно и продуктивно. В завершении урока школьники поблагодарили Максима Владимировича интересную беседу.