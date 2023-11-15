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В нотариате Севастополя стартовал цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям

В нотариате Севастополя стартовал цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:37 15.11.2023

Нотариальная палата города Севастополя запланировала объемный цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям, который ежегодно проводится 20 ноября.

Сегодня состоялось первое просветительское мероприятие в рамках этого плана. Вице-президент нотариальной палаты Максим Юрченко провел лекцию по правовой грамотности для учеников 8 и 9 классов Средней школы № 58 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №58»). Во время встречи с ребятами, Максим Владимирович рассказал им о международных и российских правовых актах, принятых для защиты прав детей. О том, какие права детей закреплены в Конституции Российской Федерации, а также о существующих способах и формах защиты прав детей. Представитель севастопольского нотариата не обошел вниманием и проблему детских правонарушений, рассказал о способах предотвращения таких поступков, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя. — Ученики школы продемонстрировали заинтересованность объемных знаниях в области права. Они не только внимательно слушали, но и активно задавали вопросы. Ребята интересовались способами защиты собственности, а также видами административных правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Отведенное для встречи время прошло не заметно и продуктивно. В завершении урока школьники поблагодарили Максима Владимировича интересную беседу.

В нотариате Севастополя стартовал цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям В нотариате Севастополя стартовал цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям В нотариате Севастополя стартовал цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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