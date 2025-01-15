В новогодние и рождественские дни «Новый Херсонес» посетили две тысячи человек

В период Новогодних и Рождественских праздников музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» стал одним из самых популярных мест отдыха крымчан, севастопольцев и гостей полуострова.

Спектакли, концерты, беседы со священнослужителями, праздничные богослужения и гастрономический фестиваль — все это стало частью Рождественской программы. Ежедневно в комплекс приходили десятки тысяч человек, а на вход, буквально, выстраивались очереди. Уже 2 января «Новый Херсонес» побил собственный рекорд по посещаемости, достигнув отметки в 27 тысяч гостей за один день. Мы рады были видеть такое количество гостей и выражаем искреннюю благодарность за вашу любовь и доверие к «Новому Херсонесу». Спасибо вам за то, что сделали эти праздничные дни незабываемыми! Несмотря на завершение Рождественского фестиваля, уже в ближайшее время комплекс ждут еще несколько больших праздников — Крещение Господня и торжества по случаю Дня памяти святой мученицы Татьяны. Программа мероприятий будет опубликована в Телеграм-канале комплекса, — отмечают в «Новом Херсонесе».