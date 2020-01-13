В новогодние и рождественские дни в Крыму отдохнуло более двухсот тысяч туристов

По оценкам данных пассажиропотока, данных муниципальных образований туристских территорий о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга работающих средств размещения с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года в Крыму отдохнуло 209 700 туристов. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК. Отмечается, что это на 10% выше, чем за период прошлогодних новогодних праздников.

За период новогодних праздников 63% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 6% прибыло ж/д сообщением, 26% – авиатранспортом, 5% – через границу с Украиной, — уточнили в минкурортов.

Больше всего туристов в период новогодних праздников отдохнуло на Южном берегу Крыма – 73% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 12%; на Восточном побережье Крыма – 9%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) –6%.

Средний чек отдыха в Республике Крым в период новогодних праздников с перелетом и проживанием составил в среднем 40 – 45 тыс. рублей на двух человек.

Новый 2020 год для Крыма ознаменовался запуском железнодорожного сообщения, что стало ярким и долгожданным событием как для самих крымчан, так и для всех россиян. Более 11 тысяч пассажиров перевезли поезда за новогодние и рождественские каникулы. Аэропорт «Симферополь» сохранил свой пассажиропоток на уровне прошлого года, обслужив более 100 тысяч пассажиров. Кроме того, в этом году Ялта стала по-настоящему новогодней столицей Крыма, куда стремились окунуться в созданную праздничную атмосферу большинство отдыхающих. Здесь в режиме нон-стоп прошло около 100 новогодних программ, крупные средства размещения были заполнены практически полностью. Новогодняя атмосфера царила во всех курортных регионах и столице Крыма, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он подчеркнул, что на пике зимнего курортного сезона Крым сохранил лидирующие позиции самого востребованного направления отдыха и оздоровления россиян.