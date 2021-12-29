В новогоднюю ночь общественный транспорт Севастополя будет работать в особом режиме

В Севастополе в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — многие маршруты, соединяющие различные районы города с центром, будут работать до 6 часов утра. Так, всю ночь будут курсировать троллейбусы № 7, 9, 12, 10, 14, а также автобусы № 3, 12, 12-А, 63, 120, 37, 40, 92, 94. Кроме того, ночью продолжат работу катера на Северную сторону.

Обращаем внимание, что с 1 по 9 января 2022 года движение маршрутов будет осуществляться по расписанию выходного дня. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры https://sevdortrans.ru/urban_transport/ . По вопросам движения транспорта Севэлектроавтотранса севастопольцы могут обращаться к центральному диспетчеру по номеру 8(800)777-90-31, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В ситуациях, когда необходимы оперативная координация работы общественного транспорта и немедленное реагирование на нарушения в сфере пассажирских перевозок, рекомендуем обращаться по служебному номеру Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: +7(978)003-51-59. Фото и видеоматериалы можно присылать на указанный номер через мобильное приложение Viber.