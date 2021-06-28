В новой редакции Указа о режиме «повышенной готовности» в Крыму есть послабления… для цирка

Глава РК Сергей Аксёнов внес изменения в свой Указ о режиме «повышенной готовности» в Крыму. В очередной редакции документа разрешены детский турнир по футболу, работа симферопольского цирка и проведение концертов.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 1 июля по 31 июля 2021 года Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 2021 среди команд мальчиков в старшей группе 2006-2007 годов рождения, на проведение в период с 15 июля по 16 июля 2021 года межрегионального этапа соревнований Южного федерального округа в детском оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина (г. Евпатория), — говорится в Указе.

Указ

Также поправками разрешается работа Симферопольского государственного цирка им. Б. Н. Тезикова, Крымской государственной филармонии и «Крымского концертного объединения». Наполняемость залов ограничена (как в театрах и кинотеатрах) — не более 50% зрителей.

По-прежнему обязательным остаются масочный режим и социальная дистанция. По-прежнему «рекомендована» вакцинация работников сферы услуг и курортно-туристической отрасли.