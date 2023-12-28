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В новом году в рамках акции «Ёлка желаний» Херсонес Таврический исполнит детскую мечту. Чью?
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

В новом году в рамках акции «Ёлка желаний» Херсонес Таврический исполнит детскую мечту. Чью?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:17 28.12.2023

Новый год – это время чудес и, конечно, подарков! В преддверии самого любимого зимнего праздника с 2018 года проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний», направленная на то, чтобы в это волшебное время как можно больше людей поверили в чудо. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» тоже регулярно принимает в ней участие, и этот год не стал исключением. Директор учреждения культуры Елена Александровна Морозова сняла с праздничного дерева шарики с сокровенными желаниями двух детей. Восьмилетний Артём мечтает об игрушке – модели военной техники на радиоуправлении, а шестилетний Ростислав хочет поплавать с дельфинами или получить макет железной дороги.

В канун Нового года каждый человек, особенно ребенок, мечтает о чуде и волшебстве. А когда можно исполнить желания детей, это вдвойне приятней. В прошлые годы я была счастлива увидеть радость на лицах детей, чьи самые сокровенные желания сбылись! Мечты и этих двух ребят мы обязательно исполним! – цитирует пресс-служба директора музея-заповедника Елену Морозову.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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