В новом году в рамках акции «Ёлка желаний» Херсонес Таврический исполнит детскую мечту. Чью?

Новый год – это время чудес и, конечно, подарков! В преддверии самого любимого зимнего праздника с 2018 года проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний», направленная на то, чтобы в это волшебное время как можно больше людей поверили в чудо. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» тоже регулярно принимает в ней участие, и этот год не стал исключением. Директор учреждения культуры Елена Александровна Морозова сняла с праздничного дерева шарики с сокровенными желаниями двух детей. Восьмилетний Артём мечтает об игрушке – модели военной техники на радиоуправлении, а шестилетний Ростислав хочет поплавать с дельфинами или получить макет железной дороги.

В канун Нового года каждый человек, особенно ребенок, мечтает о чуде и волшебстве. А когда можно исполнить желания детей, это вдвойне приятней. В прошлые годы я была счастлива увидеть радость на лицах детей, чьи самые сокровенные желания сбылись! Мечты и этих двух ребят мы обязательно исполним! – цитирует пресс-служба директора музея-заповедника Елену Морозову.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»