В «Новом Херсонесе» прошёл парад флагов и открылась обновлённая экспозиция музея Крыма и Новороссии

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев приняли участие в праздничных мероприятиях на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

По инициативе митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) здесь состоялся парад флагов. Знаменные группы прошли от храма-парка к центральному фонтану и музею Крыма и Новороссии. Они пронесли перед зрителями 15 флагов, символизирующие ход российской истории и победы нашей страны в разные эпохи — от Куликовской битвы до современности.

Дмитрий Чернышенко высоко оценил замысел парада флагов и особо отметил важность сохранения исторической памяти страны.

Поздравляю всех с Днём России! Все флаги, которые прошли в параде, так или иначе имели отношение к тем историческим событиям, которые происходили многие века назад. Но, конечно, самое главное событие – это крещение Руси, которое предопределило будущее государственности нашей страны и объединение славянских народов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера.

Шествие знаменной группы с флагами разных эпох стало иллюстрацией становления российской государственности, подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Парад флагов — гениальная задумка Владыки Тихона — наглядно продемонстрировал ход истории, становление российской государственности. Особенные чувства парад вызвал оттого, что прошел именно здесь, на святой Херсонесской земле, — сказал глава города.

В музее Крыма и Новороссии сегодня открылась новая экспозиция. Она получила принципиально новый формат: теперь каждый зал музея — это параграф живого, визуального учебника истории, созданного с применением передовых технологий. Вместо традиционного музейного показа — документальные фильмы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, исторические реконструкции и мультимедийные образы, построенные на основе достоверных архивных источников.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что открытие обновленной экспозиции — важное событие для дальнейшего развития «Нового Херсонеса».

Мы видим непрекращающийся интерес ко всем экспозициям: за полгода выставку посетили уже более полумиллиона человек. Уверен, что после открытия обновленной экспозиции количество еще больше увеличится. Память – это, наверное, самое важное, что мы должны хранить. И как говорит наш Президент, уважая нашу память, мы должны быть устремлены в будущее, учась на уроках нашей истории, – сказал он.

Михаил Развожаев отметил, что новая экспозиция музея, несомненно, позволит гостям музейно-храмового комплекса глубже изучить историю России.

Новая экспозиция музея Крыма и Новороссии — это ещё один грандиозный проект «Нового Херсонеса», поистине захватывающее зрелище, которое позволит всем севастопольцам и гостям нашего города наглядно погрузиться в историю нашей страны. А будущее мы сейчас все вместе создаем своими руками. Уверен, что оно будет ещё более великим. Поступательное движение нашей страны продолжится, если мы все приложим к этому максимум усилий, — подчеркнул губернатор Севастополя.

Праздничная программа в «Новом Херсонесе» продлится до позднего вечера. Завершит её концерт государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, который пройдёт в рамках «Большого фестиваля искусств».

Справочно. На параде флагов были представлены:

— стяг Спаса Нерукотворного, с которым Дмитрий Донской объединил русские войска и одержал победу на Куликовом поле;

— стяг «Всемилостивейшего Спаса», под сенью которого в середине 16 века полки царя Ивана Грозного сражались на границах Московского царства;

— «великий стяг Ивана Грозного», учрежденный после победоносных Казанского и Астраханского походов 1560 года;

— «гербовое знамя Алексея Михайловича» — первое гербовое знамя России;

— флаг с синим центральным крестом и четырьмя красно-белыми углами, изготовленный в 1668 году для охранного корабля «Орел» и ставший в тот период символом Российского государства, прежде всего, на море;

— «флаг царя Московского», поднятый в качестве корабельного штандарта в 1693 году во время плавания молодого царя Петра I на 12-пушечной яхте «Святой Петр» в Белом море;

— Андреевский флаг;

— государственное знамя Российской империи, созданное в 1742 году в связи с предстоящей коронацией Елизаветы Петровны;

— чёрно-жёлто-белый «флаг гербовых цветов» — первый официально утвержденный государственный флаг Российской империи;

— бело-сине-красный флаг, который был фактическим государственным символом России с 1883 по 1917 год;

— флаг, введенный в 1914 году особым циркуляром Министерства внутренних дел Российской империи и соединивший императорский штандарт с национальным флагом;

— штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в поверженном Берлине;

— государственный флаг Республики Крым;

— флаг Севастополя;

— флаг Российской Федерации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя