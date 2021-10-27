В новом крымском Медцентре имени Семашко ликвидирован условный пожар повышенного ранга сложности

В среду, 27 октября в здании Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко состоялись пожарно-тактические учения по ликвидации пожара повышенного ранга сложности.

Их основная цель – отработка действий подразделений пожарной охраны при тушении возгорания, проведение аварийно-спасательных работ, а также проверка функционирования систем противопожарной защиты и действий персонала объекта при обнаружении возгорания. В ликвидации условного пожара были задействованы более 86 человек и 23 единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Согласно тактическому замыслу, условный пожар возникнет в конференц-зале на четвертом этаже. Пламя стремительно перекинулось на соседние помещения и сопровождалось сильным задымлением. В подобных условиях оперативное реагирование имеет решающее значении для жизни людей. Именно поэтому первостепенной задачей для персонала объекта здравоохранения стала организация эвакуации людей, находящихся в здании, и встреча первых пожарно-спасательных подразделений.

Учитывая повышенную этажность здания и наличие малоподвижной группы людей, находящихся в больнице на лечении, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Кроме того, в ходе спасательной операции огнеборцами МЧС России был обнаружен еще один очаг загорания на первом этаже многоэтажного здания. К месту проведения работ прибывают дополнительные силы.

Борьба с условным огнем с разных точек одновременно, тушение условного пожара с помощью автолестниц, поиск и спасение условных пострадавших людей в задымленных помещениях — именно такой, наиболее сложный сценарий развития событий, был отработан специалистами чрезвычайного ведомства во взаимодействии с экстренными городскими службами. Благодаря слаженным совместным действиям всех участников ликвидации чрезвычайного происшествия позволили обеспечить тушение условного пожара в кратчайшие сроки, избежать жертв и пострадавших, а также распространение условного огня на большую территорию здания, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Стоит отметить, что немаловажную роль в защите подобных объектов от огненной стихии играет профилактическая работа по предупреждению пожаров, которую регулярно проводят специалисты Государственного пожарного надзора. В частности, за 9 месяцев текущего года в зданиях организаций здравоохранения Республики Крым пожаров не допущено.

Фото: ГУ МЧС России по РК.