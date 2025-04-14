В новом севастопольском комплексе «Спартак» начались тренировки юных боксеров

Первый физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса «Спартак» открыт в этом году. Комплекс получил лицензию на образовательную деятельность и теперь полноценный тренировочный процесс спортсменов спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу проходит в новом помещении.

Бокс для Севастополя — базовый вид спорта, именно поэтому в городе функционирует целая сеть бюджетных спортивных объектов, где воспитывают будущих чемпионов — Спортивная школа №7 в Нахимовском районе, Спортивная школа олимпийского резерва №8 на Северной стороне, Городской центр социальных и спортивных программ. Но, конечно, основной школой бокса была и остается Спортивная школа олимпийского резерва №4 по боксу, которая благодаря губернатору, получила новый спортивный объект. Теперь «Спартак» — несомненно центральная точка притяжения севастопольских боксеров, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Юные боксеры будут тренироваться бок о бок с гордостью севастопольского бокса, мастерами спорта международного класса, мастерами спорта России, чемпионами мира, Европы и России — Еленой Гапешиной, Анастасией Тюниной, Дмитрием Шиповским, Иваном Романчуком, Максимом Шведюком, Вусалом Алиевым и Исрафилом Исламовым.

На объекте присутствует административный блок и спортивный — у нас есть два полноценных тренировочных зала: один для общей физической подготовки, второй — боксерский зал, где можно проводить и спортивные мероприятия, есть две сауны, в которых наши спортсмены могут восстановиться после тренировок, раздевалки и душевые. Спартак — спортивный объект нового образца, для наших тренеров и детей это не просто спортобъект, это второй дом, благодаря таким условиям спортсмены заметнее прогрессируют, — прокомментировал директор спортивной школы олимпийского резерва №4 и исполнительный директор региональной федерации бокса Олег Баландин.

Ранее во время посещения комплекса губернатор отметил, что время соревнований «Спартак» сможет вместить 115 спортсменов и 150 зрителей. С ребятами здесь будут заниматься 15 тренеров-преподавателей.

Дополнительный набор детей начинается также в понедельник, попасть в Спортивную школу олимпийского резерва №4 по боксу можно с 9 лет, успешно выполнив тестовые испытания, с правилами приема можно ознакомиться по ссылке.

У взрослых, желающих взять индивидуальную тренировку по боксу, теперь тоже появилась возможность это сделать в свободное от тренировочного процесса воспитанников школы время, с перечнем услуг можно ознакомиться по ссылке.

Для получения детальной информации можно обратиться в будние дни с 9 до 18 по номеру телефона +7 978 522 95 75.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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