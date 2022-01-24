В Новом Свете мать выбросила 8-летнюю дочь из окна четвёртого этажа. Женщину взяли под стражу

Судакский городской суд Республики Крым до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома.

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 января 2022 года произошел словесный конфликт между матерью и дочерью. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, после которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери, и, в целях его реализации, мать в период времени с 16 часов 50 минут по 17 часов 10 минут выбросила дочь из кухонного окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома. Трагичный итог: девочка получила травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

На следующий день, в ходе допроса в качестве подозреваемой, крымчанка признала свою причастность к совершению преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ, и дала изобличающие её показания.

Ходатайство следователя Белогорского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю было рассмотрено судом в открытом судебном заседании. Суд вынес постановление об избрании меры пресечения обвиняемой в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время деятельность органа предварительного следствия, направленная на сбор дополнительных доказательств, изобличающих обвиняемую в совершении данного преступления, продолжается.

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