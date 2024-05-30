В Новороссийске прошло заседание координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО﻿

С 27 мая 2024 года в городе Новороссийске состоялось заседание координационно-методического совета (КМС) нотариальных палат Южного федерального округа Российской Федерации. Советы нотариусов регулярно собираются для обсуждения актуальных вопросов нотариальной деятельности и изменения в сфере законодательства.

Для обсуждения важных профессиональных вопросов собрались представители нотариальных палат Южного федерального округа, в их числе президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович. В ходе рабочего мероприятия, коллеги обсудили следующие темы: Предоставление сведений о совершенных нотариальных действиях в рамках статьи 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (в частности, по запросам банков, финансовых управляющих, судебных приставов-исполнителей, адвокатов, следователей, органов Росгвардии и т. д.);

Особенности нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим малолетним, несовершеннолетним, ограниченно дееспособным и недееспособным;

Особенности удостоверения брачного договора при наличии кредитных (долговых) обязательств супругов;

Нотариальное удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале;

Особенности оформления наследственных прав в отношении имущества, находящегося в индивидуальном банковском сейфе; оружия; страховых выплат; сим-карты наследодателя и телефонного номера. Узнайте больше: Статистика: каждый четвертый россиянин подрабатывал курьером источник: Федеральная нотариальная палата