В Новороссийске прошло заседание координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО﻿

С 27 мая 2024 года в городе Новороссийске состоялось заседание координационно-методического совета (КМС) нотариальных палат Южного федерального округа Российской Федерации. Советы нотариусов регулярно собираются для обсуждения актуальных вопросов нотариальной деятельности и изменения в сфере законодательства.
Для обсуждения важных профессиональных вопросов собрались представители нотариальных палат Южного федерального округа, в их числе президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.
В ходе рабочего мероприятия, коллеги обсудили следующие темы:
- Предоставление сведений о совершенных нотариальных действиях в рамках статьи 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (в частности, по запросам банков, финансовых управляющих, судебных приставов-исполнителей, адвокатов, следователей, органов Росгвардии и т. д.);
- Особенности нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим малолетним, несовершеннолетним, ограниченно дееспособным и недееспособным;
- Особенности удостоверения брачного договора при наличии кредитных (долговых) обязательств супругов;
- Нотариальное удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале;
- Особенности оформления наследственных прав в отношении имущества, находящегося в индивидуальном банковском сейфе; оружия; страховых выплат; сим-карты наследодателя и телефонного номера.
источник: Федеральная нотариальная палата
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя