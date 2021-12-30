В Новый год – с дождем, а потом… сразу же нагрянет зима. В Крыму объявили штормовое предупреждение

МЧС РК распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму. Речь идет о 1 и 2 января.

В связи с прохождением фронтальных разделов днём и до конца суток 1 января, в течении суток 2 января в Крыму ожидаются дожди, 2 января переходящие в мокрый снег, снег. В южных, центральных и восточных районах очень сильных осадки, отложение мокрого снега, гололёд, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м\с, 2 января порывы до 25 м\с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, — говорится в сообщении МЧС.