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В Новый год – с дождем, а потом… сразу же нагрянет зима. В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Новый год – с дождем, а потом… сразу же нагрянет зима. В Крыму объявили штормовое предупреждение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 30.12.2021

МЧС РК распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму. Речь идет о 1 и 2 января.

В связи с прохождением фронтальных разделов днём и до конца суток 1 января, в течении суток 2 января в Крыму ожидаются дожди, 2 января переходящие в мокрый снег, снег. В южных, центральных и восточных районах очень сильных осадки, отложение мокрого снега, гололёд, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м\с, 2 января порывы до 25 м\с. 

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, — говорится в сообщении МЧС.

Интересно, что по прогнозам синоптиков в Новый год Крым войдет с дождем. Кратковременные осадки ожидаются в течение дня 31 декабря, в новогоднюю ночь и утром 1 января. А дальше, как и было сказано, придет зима. Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

В Новый год – с дождем, а потом… сразу же нагрянет зима. В Крыму объявили штормовое предупреждение

Узнайте больше:  Погода в Крыму: дожди, мокрый снег, но в целом - тепло

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