В обновленной Конституции может появиться понятие «федеральная территория»

Станет ли Севастополь такой «территорией»?

На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас. Если эта идея будет реализована, такие территории не будут входить в состав субъектов России. Для этого нужно будет принять отдельный закон. В Кремле заявили, что не знакомы с инициативой, отмечает «КоммерсантЪ» .

Ввести понятие «федеральных территорий» предложил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Речь идет о территориях, где находятся военные и стратегические объекты, заповедники и другие особые зоны.

К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности,— рассказал господин Клишас «РИА Новости» .

Он добавил, что система управления на этих территориях «требует специального регулирования».

В Крыму подобный статус может распространиться и на город-регион Севастополь – как главную базу Черноморского флота. Город сейчас – отдельный субъект Федерации, отличия от потенциальной «федеральной территории» не совсем ясны.

Андрей Клишас отметил, что территории со специальным правовым режимом есть в других федеративных государствах. Например, в США есть 14 федеральных территорий, которые не входят ни в один штат и находятся под контролем федерального правительства. Сенатор добавил, что эта инициатива «будет находиться в центре особого внимания председателя Совета федерации Валентины Матвиенко». Проработкой этого предложения займется комитет по конституционному законодательству и государственному строительству вместе с комитетом по федеративному устройству. Идею будут обсуждать с представителями регионов, их позицию учтут.

В то же время пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремлю неизвестно об инициативе.